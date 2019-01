Senador cobra bancada federal do Piauí aproximação de Bolsonaro

Ao comentar a relação do Piauí com o governo de Jair Bolsonaro (PSL), o senador Elmano Ferrer (Podemos) cobrou maior empenho dos deputados e senadores que fazem parte da bancada do Piauí em Brasília. Para ele, o momento é de esquecer as diferenças ideológicas, que marcaram a disputa eleitoral em 2018, e unir forças em busca de soluções para os problemas do estado.

“É importante não só a atuação de um, mas dos três senadores e dos 10 deputados federais. Os nossos problemas estão acima dessas diferenças politico- partidárias e ideológicas”, pontuou Elmano Ferrer, que desde o segundo turno das últimas eleições se apresenta como um interlocutor do Piauí junto ao governo federal.

Para o senador, o presidente Jair Bolsonaro não vai prejudicar o estado por conta de questões ideológicas. “Ele reconhece os graves problemas do nordeste, e tem compromisso com o nordeste, especialmente com o Piauí. Foi o que ele me disse, ainda antes da eleição do segundo turno”, afirmou Elmano.

Entre a bancada federal do Piauí, a tendência é que Júlio Cesar (PSD), Iracema Portella (Progressistas), Margarete Coelho (Progressistas), Marcos Aurélio Sampaio (MDB), Dra. Marina (PTC), e Atila Lira (PSB) façam parte da base de apoio à Bolsonaro; e Assis Carvalho (PT), Rejane Dias (PT), e Flávio Nogueira (PDT) componham o bloco de oposição ao presidente na Câmara.

No Senado, Elmano Ferrer (Podemos) e Ciro Nogueira (Progressistas) devem fazer parte da base, e Marcelo Castro (MDB) deve ser oposição à Bolsonaro.

Natanael Sousa