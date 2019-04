Senador Ciro Nogueira se reúne hoje com Jair Bolsonaro

O senador piauiense Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), se reúne na manhã desta quinta-feira (4) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Na pauta do encontro está o apoio da bancada do PP na Câmara Federal ao projeto da reforma da Previdência que tramita na Casa.

À imprensa local, o parlamentar citou que a conversa de hoje, e demais que devem ocorrer ao longo da semana, é importante para superar a desarticulação do governo no Congresso Nacional. “Vamos discutir o apoio e a relação do partido, de como seria isso. Mas o partido está completamente independente quanto à questão de cargos, disposto a discutir as reformas que são amplamente necessárias para o país”, garantiu.

Apesar de entender a necessidade de alterações no sistema previdenciário brasileiro, Ciro ressalta a dificuldade da reforma ser aprovado da maneira como se encontra hoje. Ele acredita que com modificações no texto, principalmente em relação aos trabalhadores rurais e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), a tramitação será mais tranquila.

“O Progressistas só vai aceitar apoiar esse tipo de reforma se for para proteger os menos favorecidos (...) Podemos apoiar, se houver esse sentimento de que vamos penalizar as categorias que ganham mais, favorecendo as que ganham menos, vai contar com o apoio do Progressistas”, declarou o senador.

Além de Ciro Nogueira, o presidente Jair Bolsonaro também se reúne nesta quinta com outros líderes partidários, como Marcos Pereira (PRB), Gilberto Kassab (PSD), Romero Jucá (MDB) e ACM Neto (DEM). Essa agenda foi articulada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM).

João MagalhãesBreno Cavalcante