Ciro Nogueira nega veracidade de áudio sobre Eleições 2022

O Senador Ciro Nogueira (Progressistas) classificou como ‘Fake News’ e fofoca um áudio atribuído a ele, que circulou amplamente nas redes sociais durante esta quinta-feira (28). Na mensagem, aparecem prognósticos e análises do cenário político do Piauí para as eleições de 2022.

Em um comunicado divulgado também pelas redes sociais, o senador diz que em nenhum momento tratou sobre articulações para processos eleitorais futuros. “Quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu não tenho é salto alto. Eu não falo de 2022. Eu trabalho em 2019 porque os problemas do Piauí são urgentes e os municípios precisam de verbas agora, já. E é isso que eu faço e sempre fiz: trabalhar para hoje pros problemas de hoje e trabalhar hoje pra que a gente não tenha problemas amanhã”, disse.

Ciro também fez críticas aos responsáveis por compartilhar o ‘áudio falso’ nas redes sociais. “Agora, quanto aos boatos, as fake news, as fofocas, eu acho que quem perde tempo com isso devia fazer o mais importante: vamos trabalhar pelo Piauí. Fofoca não reforma escola, não melhora posto de saúde, fofoca não ajuda as prefeituras, não cria emprego. Eu não vou ficar discutindo fofoca. Eu vou continuar trabalhando”, disparou.



Ciro fez críticas aos responsáveis por compartilhar o ‘áudio falso - Foto: Arquivo O Dia



O áudio

No áudio, a voz atribuída da Ciro Nogueira relata ao interlocutor de uma conversa estratégica para o pleito de 2022, inclusive confirmando a realização de pesquisas para analisar os nomes de possíveis candidatos ao governo do estado e ao Senado.

“Não sei fazer nada pela metade. Eu fiz uma pesquisa agora, você sabe que eu nunca fui popular demais, meu negocio mesmo é estrutura; qualquer candidato do Wellington [Dias], eu boto quatro por um. Ainda tem mais uma, eu nunca imaginava isso. Eu fiz a pesquisa pra senador, botei três candidatos: Margarete, Iracema e Firmino. A Margarete e a Iracema ganham do Wellington por um ponto. O Firmino, com o meu apoio, já está 15 pontos na frente do Wellington. Eu não vou entrar pra brincar. Se o Wellington quiser brigar, ele vai perder o Senado”, diz o áudio.

Natanael Souza, do Jornal O Dia