Sem viabilidade para candidatura própria, PT deve compor com outro partido

Apesar dos vários nomes do Partido dos Trabalhadores (PT) que surgem como opções para disputar a Prefeitura de Teresina em 2020, a deputada federal Rejane Dias (PT) não descarta a possibilidade da agremiação compor com outra sigla. “Não vejo nada demais com relação a isso, acho que é possível”, disse.



Leia também:

Fábio Novo mantém pré-candidatura e crê que PT estará forte em 2020

Dudu retira pré-candidatura a prefeitura e defende Daniel Oliveira

Para ela, a oficialização de uma eventual candidatura da legenda requer um maior entendimento quanto a sua capacidade de articulação política. “Se tiver um candidato que esteja bem com o povo e com as lideranças, e junto a isso ter a condição de viabilizar seu nome, penso que o PT vai lançar candidato, se não, pode buscar aliança com outros candidatos que tenham melhor viabilidade”, disse a deputada.



Entre os cotados, Daniel Oliveira é o mais próximo da deputada federal - Foto: O Dia



Pelo menos quatro nomes já despontam como pré-candidatos petistas pela majoritária na capital. Os deputados Fábio Novo e Franzé Silva, o ex-secretário de Justiça, Daniel Oliveira, e o líder comunitário Junior do MP3, já apresentaram os nomes.

“Sabemos que o PT passa muito tempo discutindo e debatendo, mas há o costume do partido sempre lançar candidaturas, mas vamos ver, pode ser que seja diferente no próximo ano”, finalizou a parlamentar, que evitou manifestar uma preferência pessoal por alguns dos nomes postos em disputa.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia