Secretários Wilson Brandão e Zé Santana pedem exoneração e voltam para a Assembleia

Os deputados estaduais Wilson Brandão (Progressistas) e Zé Santana (MDB) anteciparam o retorno a Assembleia Legislativa do Piauí após uma terça-feira quente no legislativo. Ambos faziam parte da administração de Wellington Dias ese afastam da Secretaria de Mineração e da Secretaria de Assistência Social, respectivamente, para disputar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Ambos foram exonerados no Diário Oficial do Estado publicado na última terça (31).



Como o Portal ODia noticiou, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, revelou que pretende alterar o edital de escolha do novo conselheiro e recomendar a abstenção de deputados que são candidatos no pleito. A medida prejudicaria diretamente Zé Santana e Wilson Brandão. Os deputados devem intensificar a articulação no legislativo 15 dias antes do pleito que ocorrerá dia 16 de setembro.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

