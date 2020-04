Secretário teme “paralisia de serviços públicos” sem socorro fiscal ao PI

Em crise de arrecadação já há algum tempo, mas intensificado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o risco no atraso de salários dos servidores públicos e pagamento de fornecedores é uma realidade no Piauí, foi o que admitiu Rafael Fonteles, secretário estadual da Fazenda (Sefaz-PI), em entrevista a um veículo de imprensa nacional.

O gestor afirmou a um jornal carioca que a estimativa da frustração de receitas do estado neste mês de abril pode chegar na casa dos R$ 180 milhões. Segundo ele, o cenário pode piorar ainda mais, caso o Congresso Nacional e o Governo Federal não cheguem a um acordo para ampliar o socorro financeiro aos entes da União.



Piauí teme “paralisia de serviços públicos” sem socorro fiscal - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Pode gerar uma paralisia de serviços públicos. Isso que nos preocupa, por isso que achamos que esse pacote é insuficiente, até mesmo o que foi aprovado pela Câmara é insuficiente. Estimava-se uma perda de 20% e já estão se estimando perdas que podem ser maiores que 40%”, disse o secretário.

Presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal (Comsefaz), Fonteles tem participado das discussões em torno da elaboração de uma proposta capaz de solucionar ou amenizar os impactos da queda de arrecadação dos entes federados.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia