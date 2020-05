Secretário de Saúde do Maranhão minimiza custos de pacientes em THE

“Não temos como limitar e estabelecer fronteiras rígidas entre os estados do país”, foi o que disse o secretário de saúde do Maranhão, Carlos Lula, em entrevista à TV Cidade Verde nesta segunda-feira (11), ao comentar sobre seus conterrâneos que buscam tratamento para o novo coronavírus (Covid-19) no Piauí.

O gestor maranhense afirmou que o Governo do Estado vem expandido e interiorizando sua rede hospitalar, mas que, por uma questão cultural e geográfica, muitas pessoas ainda optam pelos serviços públicos de saúde do Piauí, sobretudo na capital Teresina.

“Temos um problema cultural de décadas, que não vai deixar de acontecer (...) uma parte do Maranhão que ainda tem Teresina com referência por conta da distância. É mais perto chegar a Teresina do que se deslocar até São Luís ou outras cidades do estado”, disse Carlos Lula.



Recentemente o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), afirmou que a rede municipal da capital piauiense já atendeu cerca de 85 pacientes do estado vizinho com suspeita ou diagnosticados com Covid-19.

“É um número pequeno, não é relevante e não vai causar impacto”, avaliou o secretário de saúde maranhense.

Por entender que o sistema público de saúde do país é “universal e único”, Carlos Lula garantiu que a estrutura hospitalar do Maranhão também está à disposição dos piauienses, inclusive os recém inaugurados leitos de UTI na cidade de Timon. "O rio Parnaíba sempre uniu o Piauí e o Maranhão. Não vai ser a doença que vai nos afastar", concluiu o secretário.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia