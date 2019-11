Secretário de Fazenda garante que não haverá atraso de salários

O secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, afirmou à imprensa, ontem (26), durante uma visita à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) que não haverá atraso no pagamento de salários e da segunda parcela do décimo terceiro aos servidores, aposentados e pensionistas do Estado neste fim de ano.

Leia também: Governo estima orçamento com receita de R$ 16 bilhões em 2020

O questionamento se deve a situação de crise fiscal já admitida pelo Governo, que adotou uma série de medidas, como uma reforma administrativa aprovada pelo legislativo, para contenção de gastos, que segundo o secretário, tem colaborado para melhorar as finanças do estado.



"Estamos fazendo todo esforço de poupança de recursos", diz o secretário de Fazenda - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Vai dar tudo certo. Estamos fazendo todo esforço de poupança dos recursos públicos para garantir o cumprimento da tabela, não só do décimo terceiro como todos os outros meses do ano”, declarou Fonteles.

A ida do secretário à Alepi visou tratar da aprovação, ainda este ano, de algumas pautas do interesse do Governo que ali tramitam, como o que dispõem sobre a Regularização Fundiária e o Projeto de Lei orçamentária (LOA), pois segundo ele, irão repercutir positivamente nas finanças do estado.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia