Secretário de Defesa americano faz visita surpresa ao Afeganistão

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, desembarcou nesta terça-feira em Cabul para uma visita surpresa, duas semanas depois da proposta do presidente afegão, Ashraf Ghani, de negociações de paz aos talibãs.

“Talvez todos os talibãs não venham de imediato, seria ir muito longe, mas alguns deles estão claramente interessados nas discussões com o governo afegão”, declarou Jim Mattis à imprensa no avião militar a caminho de Cabul.

No fim de fevereiro, Ashraf Ghani propôs conversações de paz sob certas condições aos talibãs, que responderam no Twitter que a oferta parecia uma exigência de “rendição”.

Ghani impôs como condições um cessar-fogo e o reconhecimento da Constituição de 2004 em troca do reconhecimento dos talibãs como um partido político. Os talibãs, que chamam o governo afegão de “fantoche” dos Estados Unidos, pediram ao governo americano uma “discussão direta” com seus representantes no Catar, ignorando as autoridades afegãs.

Isto É