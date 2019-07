Secom não confirma ainda visita de Bolsonaro ao Piauí

Diferente do que vem sendo noticiado, principalmente nas redes sociais, não há ainda a confirmação de uma possível vinda do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Piauí no próximo mês, é o que afirma a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom).

Segundo a assessoria, até o momento não consta nenhuma agenda oficial do presidente no estado em agosto e nem há como prevê uma visita com tanta antecedência. “Ainda não há definições sobre as viagens nacionais do presidente Bolsonaro em agosto”, informa a nota enviado ao jornal O Dia.

A informação era de que o presidente participaria das solenidades de aniversário da cidade de Parnaíba. (Foto: Agência Brasil)

A expectativa é que Bolsonaro, a convite de Mão Santa, viesse à Parnaíba para as solenidades de comemoração do aniversário da cidade, no dia 14 de agosto. A assessoria da prefeitura do município também negou a confirmação da presença do presidente na cidade, mas afirmou que esta questão está sendo acertada com o Cerimonial e com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI).

A reportagem solicitou ao GSI a validação das informações dadas pela assessoria da prefeitura paraibana, mas até o fechamento desta matéria não havia retornado o contato.

João MagalhãesBreno Cavalcante