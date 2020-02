Se Firmino “precisar”, Progressistas pode recuar da indicação de vice

Aspirante à indicação do vice na chapa majoritária articulada pelo prefeito Firmino Filho (PSDB), o Progressistas (PP) pode abrir mão da vaga em detrimento de outro partido da base, como o Solidariedade (SD), que também pleiteia um lugar de destaque na coligação tucana.



“Se o prefeito Firmino Filho precisar, não tem problema, mas é uma decisão dele”, respondeu o senador Ciro Nogueira (PP), ao ser questionado sobre o assunto.

Apesar disso, a sigla ainda é tida como a mais cotada para fazer dobradinha com o candidato do PSDB, que ainda não foi anunciado oficialmente.

O movimento em torno dessa composição é apontado como determinante para permanência, ou não, do SD na base aliada de Firmino. Isso porque a agremiação vem sendo assediada pela oposição.

Se por um lado o senador enfatiza a ligação política com Firmino Filho, por outro não esconde o distanciamento ao governador Wellington Dias (PT). Mesmo com um movimento político que busca afastá-los, Ciro reitera a relação administrativa com o petista. “O que nos une é o Piauí, o que for de interesse do estado ele pode contar comigo”, concluiu.





João MagalhãesBreno Cavalcante