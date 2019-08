SD quer indicar o candidato à vice da chapa apoiada por Firmino Filho

As discussões a respeito da formação das chapas que vão disputar a Prefeitura de Teresina em 2020 também passam pela escolha dos candidatos a vice. Do lado do grupo aliado à atual gestão do Palácio da Cidade, o Solidariedade é um dos partidos que demonstra interesse em indicar o ocupante do posto. A informação foi confirmada pelo presidente estadual da sigla, deputado Evaldo Gomes.

“Temos estrutura para isso [indicar o vice]. O partido já deu demonstração de organização. Temos um deputado estadual e uma deputada federal, e a nossa perspectiva é chegar ao mês de abril com cinco vereadores aqui na capital. Acho que isso nos dá musculatura para que a gente possa apresentar uma opção para o prefeito Firmino Filho, que é a candidatura de vice”, avaliou Evaldo.



Foto: O Dia

O presidente estadual também garantiu que o Solidariedade vai acompanhar o grupo de Firmino Filho em 2020, independente das circunstâncias. “Não temos motivo para sair. Nossos vereadores são da base do prefeito e o nosso partido faz parte da administração, temos o presidente da Fundação Wall Ferraz. Inclusive, estamos trabalhando junto com a deputada Marina para levar recursos para a formação profissional dos teresinenses”, pontuou Evaldo.

Além do Solidariedade, outros partidos da base aliada de Firmino também já reivindicam espaço na chapa majoritária que vai ser apoiada pelo Palácio da Cidade em 2020. Entre as siglas estão Cidadania e PV.

Natanael Souza - Jornal O Dia