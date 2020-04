Santa Casa de Parnaíba pode ser incluída na rede de assistência a pandemia

Por conta do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Piauí, a Santa Casa de Parnaíba pode ser incluída na rede estadual de assistência aos pacientes infectados pela doença, que segundo o último boletim oficial, já havia causado uma morte na cidade.

A solicitação foi apresentada pelo deputado Dr. Hélio (PL) ao governador Wellington Dias (PT) e ao secretário de Estado da Saúde (Sesapi), Florentino Neto, durante uma reunião entre estes e a bancada estadual, no último domingo (5). O parlamentar, ex-prefeito do município, mostrou otimismo em relação ao pedido.



Foyo: Divulgação/Patrimônios Piauienses

“Possibilitará um maior número de leitos de UTI e de estabilização aos pacientes da região do litoral. O pico da doença no nosso país está previsto para as próximas semanas. Por isso, mais do que nunca, temos que continuar em casa e ampliar o sistema de saúde disponível para o combate ao vírus”, defendeu o parlamentar.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia