Reajuste de 10% nos salários dos servidores estaduais do Piauí é sancionado

Foi sancionada pelo governador Wellington Dias (PT) e publicada na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Piauí a lei 7.713, que trata do reajuste do vencimento e do salário dos servidores efetivos da administração direta do Poder Executivo Estadual, policiais militares e bombeiros militares do Piauí.





Pela nova lei, ficam reajustados em 10% a partir de abril de 2022 os vencimentos de todos os PMs, bombeiros e funcionários públicos da esfera estadual, incluindo suas autarquias e fundações públicas. A proposta que fundamentou a nova legislação previa inicialmente reajuste de 8,83% aos servidores do Estado, mas no começo de dezembro, o governador Wellington Dias encaminhou uma nova proposta, aumentando para 10% os subsídios O novo valor, segundo Dias, cobre o índice da inflação de 2019 e 2020.

O reajuste previsto na lei se aplica também aos funcionários inativos e pensionistas dos policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos. No entanto, as gratificações adicionais, indenizações, vantagens incorporadas, vantagem pessoal nominalmente identificada permanecem nos atuais valores

Os efeitos da nova lei ficam condicionados ao atendimento dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

