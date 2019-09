San Martin Linhares assume comando do Ibama no Piauí

Ao assumir o comando da superintendência do Ibama no Piauí nessa segunda-feira(16), o advogado San Martin Linhares prometeu dar atenção especial às políticas de preservação ambiental no Piauí. Segundo ele, apesar da diminuição nos recursos do órgão federal, o foco da nova gestão vai ser na reestruturação dos serviços realizados no estado.

“O Ibama é um órgão que vem sofrendo muitas dificuldades, primeiro pela falta de servidores, segundo pela infraestrutura, que está muito sucateada ao longo dos anos. Então, nós temos um serviço importante pela frente, de reestruturação e tentar melhorar ainda mais os relevantes serviços que o Ibama presta à sociedade piauiense”, disse.



O advogado foi indicado para o cargo pela deputada federal Margarete Coelho (PP) - Foto: Divulgação



O novo superintendente também prometeu buscar parcerias com outros órgãos federais e com órgãos estaduais, para integrar as ações de fiscalização e combate a irregularidades ambientais. Ele também não descarta a possibilidade de parcerias com instituições privadas.

“Acho que essas parcerias são necessárias, não é nem uma questão política. Vamos procurar parcerias privadas, e com outros órgãos, como o ICMBio, Secretaria estadual de Meio Ambiente, Ministério Público. Vamos fazer com que todo mundo trabalhe em prol do meio ambiente”, afirmou o superintendente.

San Martin Linhares chega a superintendência do Ibama através da indicação da deputada federal Margarete Coelho( Progressistas). Ele é irmão do atual prefeito de José de Freitas, Roger Linhares, e esposo da ex-candidata a vice- governadora, Vanessa Tapety.

Natanael Souza, do Jornal O Dia