Rubenita Lessa volta a se reunir com Bolsonaro no Palácio do Planalto

A advogada Rubenita Lessa voltou a se reunir nessa quarta-feira(08) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Responsável no Piauí pela implantação e coleta de assinaturas em prol do ‘Aliança pelo Brasil’, novo partido do presidente, a advogada tratou sobre política e apresentou demandas do estado durante o encontro.



“Na reunião, conversamos muito sobre o Piauí, sobre Teresina, política partidária, minha pré-candidatura em Teresina, dentre outras. Falamos ainda sobre a situação do interior, de cidades pequenas e sem perspectivas como Guaribas. Relatei a gravíssima violação de Direitos Humanos pelo Estado do Piauí, uma vez que 3 pessoas morreram no dia 16 de outubro do ano passado, à procura de água para beber”, contou.

Rubenita Lessa também afirmou que entregou pessoalmente ao presidente da República um relatório sobre os principais problemas enfrentados pelo Piauí. “Deixei um relatório da situação do precária e do estado de abandono do nosso Piauí e, tenho certeza, que Jair Bolsonaro atentará ainda mais para o nosso povo e ajudará no desenvolvimento real de nossa terra querida”, afirmou.

Questionada se o fato da maior proximidade com Bolsonaro poderia ser benéfico, do ponto de vista eleitoral, Rubenita, que é pré-candidata a Prefeitura de Teresina, afirma que o momento é de trabalhar em prol do Piauí.

“O relacionamento construído ao longo dos anos com o presidente e seu apelo popular são positivos, porém mais importante é representar nosso Piauí como voz daqueles que clamam por desenvolvimento real, efetivo e mais dignidade no Piauí”, declarou a advogada.

Natanael Souza, do Jornal O Dia