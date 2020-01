Rubenita anuncia encontro do Aliança pelo Brasil para o dia 26

O primeiro encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil em Teresina acontece no próximo dia 26 de janeiro. A informação foi confirmada pela advogada Rubenita Lessa, responsável pela articulação da nova sigla no estado do Piauí.

Segundo ela, o evento deve reunir aproximadamente 1 mil simpatizantes da direita, além de contar com a presença de nomes nacionais, como os deputados General Girão, Delegado Cavalcante e André Fernandes.

Rubenita Lessa e o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O evento também contaria com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que acabou cancelada por conta de uma agenda internacional da presidência da República.

“O nosso presidente Bolsonaro, infelizmente, não poderá estar presente porque está em visita oficial à Índia, mas ele entrará ao vivo para falar com os seus apoiadores e com o povo do Piauí”, anunciou Rubenita.

Durante o encontro, também será realizada a coleta de novas assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil. No Piauí, a meta é alcançar a marca de aproximadamente 18 mil assinaturas até o próximo mês de abril, o que possibilitará a participação da sigla nas eleições municipais do próximo mês de outubro.

o

Natanael Souza