Rooney Lustosa confirma conversas do DEM com o PL de Fábio Abreu

O presidente estadual do Democratas, Rooney Lustosa, confirmou que a sigla vem mantendo diálogo com o PL sobre a possibilidade de apoiar o nome de Fábio Abreu na disputa pela Prefeitura de Teresina, nas eleições do próximo mês de outubro. A decisão final sobre o apoio que a chapa proporcional do DEM deverá ser tomada em conjunto com os filiados e pré-candidatos a vereador.

“Recebemos o convite para compor com ele e vamos submeter ao partido. A decisão é partidária, não é uma decisão pessoal minha, e nem de um grupo. O objetivo do partido é a questão da eleição dos três vereadores, então a melhor estratégia para fortalecer isso nós vamos seguir”.

Apesar de confirmar o diálogo com o PL e o grupo de Fábio Abreu, Rooney Lustosa ressalta que a tendência ainda é que o DEM marche com o candidato apoiado pelo prefeito Firmino Filho para a sucessão municipal. “A nossa conversa mais adiantada é com o grupo do prefeito, mas isso não nos impede de conversar com os outros partidos que querem compor conosco”, explicou.

Ainda de acordo com Rooney Lustosa, o Democratas passa por um processo de reestruturação no estado do Piauí, especialmente na capital. Segundo ele, esse é o fator que explica o fato de o partido estar sendo procurado pelos candidatos que estarão na disputa pelo Palácio da Cidade. “O Democratas hoje é um partido em ascensão aqui no estado do Piauí”, pontuou.

João MagalhãesNatanael Souza