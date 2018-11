Rodrigo Martins anuncia desfiliação do PSB no ano que vem

A partir do dia primeiro de fevereiro de 2019, quando se inicia uma nova legislatura na Câmara Federal, Rodrigo Martins solicitará desfiliação do PSB. Ele, que abdicou de disputar a reeleição na eleição deste ano, afirma ao Jornal O Dia que discordâncias com uma série de posicionamentos do partido a nível nacional o fizeram optar pela saída da sigla.

“Desde o meio do meu mandato eu tenho questionado muito o posicionamento do PSB, muitas vezes se atrelando a bandeiras e ao Partido dos Trabalhadores, no qual faço oposição. Faço isso por uma questão de coerência, fiz todo o meu mandato na oposição, tanto a nível estadual quanto nacional, e isso me distanciou do partido”, esclarece o parlamentar piauiense.



Deputado Federal Rodrigo Martins (Foto: Moura Alves/O Dia)

Por ter feito o anúncio da futura desfiliação há poucos dias, Rodrigo Martins revela a reportagem que ainda não houve contato e nem aproximação de nenhum outro partido interessado em seu nome. Ele, no entanto, afirma ter tempo para pensar na possibilidade de migrar para outra legenda.

“Existe tempo e prazo suficiente para caso eu decida ser candidato a alguma coisa no futuro, daqui a dois anos, já que o prazo é de seis meses antes da eleição, de acordo com a legislação, então tem tempo suficiente para avaliar”, comenta o deputado.

Aliás, Rodrigo Martins não descarta disputar as eleições municipais de 2020 em Teresina. Ele explica que ainda está concluindo seu mandato e que pretende passar por “um ano sabático” com a família, com quem também avaliará a possibilidade de se candidatar. “É uma decisão que não cabe somente a mim, tenho que avaliar conjuntamente com familiares e apoiadores, mas pode ser, não é algo que eu descarto voltar para política”, finaliza.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia