Robert Rios rechaça reaproximação política ao grupo de Firmino

Antes aliado tucano, o ex-deputado Robert Rios assegurou, em entrevista ao O DIA, que estará em palanque oposto ao do prefeito Firmino Filho (PSDB) nas eleições deste ano. Ele ressalta que a decisão é estritamente política, sem qualquer estremecimento na relação pessoal que mantém com o gestor.



“Somos amigos, mas politicamente estamos distanciados (...) Nesse pleito vamos disputar cada um no seu bloco. Ele que coloque o candidato dele e nós vamos colocar o nosso candidato”, afirmou o ex-parlamentar, que confirmou sua filiação ao PSB para o próximo mês.

Tido como provável vice na chapa majoritária do MDB, Rios avalia negativamente a demora de Firmino Filho na definição de um nome para disputar a sua sucessão. Ele suspeita que a indefinição seja motivada pelo desejo deste manter sua influência no Palácio da Cidade, mesmo ao término do seu governo.

“Tenho a impressão de que o prefeito quer ser clonado, ele quer um candidato que seja ele mesmo. Ele quer alguém que sente na cadeira de prefeito e que seja ele mesmo (...) o prefeito está procurando alguém que ele possa mandar, que ele seja o capataz, e isso pode dar muito mal para ele e para Teresina”, finaliza o ex-deputado.





João MagalhãesBreno Cavalcante