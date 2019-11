Robert Rios ironiza troca de farpas entre PT e PSDB

O ex-deputado estadual Robert Rios ironizou as recentes trocas de farpas entre membros do PT e do PSDB. Para ele, os dois grupos políticos brigam entre si porque não conseguem emplacar nomes competitivos nas pesquisas de intenção de votos.

Ao comentar a situação, Robert chegou a fazer uma analogia com o campeonato brasileiro de futebol. “Estamos no final do campeonato nacional e todo mundo sabe que o Flamengo já é o campeão, e o campeão é o Dr. Pessoa. A briga agora é para fugir do rebaixamento. Então, está brigando o prefeito Firmino Filho com o PT, pra saber quem vai para a segunda divisão”, ironizou.

O ex-deputado também descartou a possibilidade da chapa formada por ele, como candidato a vice, e por Dr. Pessoa (MDB) não se consolidar para o pleito do ano que vem. “É uma candidatura que está explodindo. Como você vai retirar da disputa um candidato que já tem quase 50% [de intenção de votos] nas pesquisas? É impossível”, avaliou.



"É uma candidatura que está explodindo", afirma Robert Rios - Foto: Arquivo O Dia



Indicação de Firmino

Ao comentar a demora para a definição do nome que irá representar a gestão de Firmino Filho na disputa do próximo ano, Robert voltou a ironizar e disse que o grupo do Palácio da Cidade enfrenta sérias dificuldades para encontrar um candidato competitivo.

“Mandar o Firmino escolher o candidato dele é a mesma coisa de mandar a Branca de Neve escolher qual dos sete anões ela vai escolher como candidato. São tudo anãozinhos, do mesmo tamanho, e ele vai escolher um dos sete”, disparou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia