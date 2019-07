Robert Rios admite conversas para filiação ao MDB

O ex-deputado Robert Rios, atualmente sem partido, vem sendo alvo de diversas legendas, tendo em vista principalmente as eleições municipais de 2020. Nesta terça-feira (9) ele admitiu conversas neste sentido com o MDB, a convite do deputado Themístocles Filho, presidente da Assembleia legislativa do Piauí (Alepi). Apesar de reforçar a admiração pela sigla emedebista, não estipula um prazo para definir sua situação partidária.



“É um grande partido e tem a minha simpatia [...] É um partido onde tenho muitos amigos, inclusive o deputado Themístocles, mas tenho dito que só vou decidir meu destino partidário no próximo ano, antes disso não tem nenhuma decisão, porque tenho que estar em um partido que não seja base de governo”, declarou Rios.



O ex-deputado acompanha a política a certa distância, mas vem mantendo diálogo com líderes - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Condições

Destacada figura do cenário político piauiense, o ex-parlamentar considera a possibilidade de ser candidato nas eleições do próximo ano na capital, mas ressalta que as condições para isso é não estar no mesmo palanque do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), e do governador Wellington Dias (PT). “Se os governantes, os palácios resolverem bancar candidatos, eu posso entrar sozinho”, frisou.

Robert Rios explicou, no entanto, que as tratativas com Themístocles podem viabilizar sua candidatura a vereador, embora mantenha conversas com outros grupos. “O ideal seria que forças novas se levantassem. Acho que tanto a Prefeitura quanto o Governo já fizeram muito pelo Piauí, mas é hora de alguma força nova aparecer, e estou pronto para isso”, concluiu.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia