"Retrocesso na assistência social", diz Franzé sobre rompimento da Prefeitura com a APAE

O deputado estadual Franzé Silva (PT) vê como “retrocesso na assistência social e defesa das pessoas com deficiência” a decisão tomada pelo prefeito Dr. Pessoa de não renovar o contrato da Prefeitura com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teresina (APAE). O parlamentar encaminhou ofício a Pessoa, solicitando que reverta a decisão e mantenha o contrato com a instituição. Como noticiou com exclusividade o Jornal ODia, Dr. Pessoa decidiu não renovar o contrato com a APAE e deficientes atendidos pela associação temem fim do atendimento

“Entendemos que, mais do que uma questão de gestão, de discricionariedade da administração municipal, é preciso pensar na vulnerabilidade das pessoas atendidas e as especificidades de suas demandas, que exigem dos profissionais sensibilidade, experiência e confiança para a construção dos vínculos necessários aos tratamentos”, pontua o deputado, no documento.

A notícia sobre a não renovação do contrato da Prefeitura de Teresina com a APAE foi denunciada pela presidente da Associação, Gardênia Moura, à imprensa estadual. De acordo com as informações, a administração da instituição se recusou a demitir funcionários para acomodar 30 indicados políticos em empregos na entidade, conforme relata Gardênia.

“Agora na gestão do Márcio Allan [secretário de Cidadania e Assistência Social], ele afirmou ter recebido uma ordem do prefeito e era uma questão política, que precisava cumprir com questões de eleição e acomodar as pessoas. Pediu que eu demitisse 30 pessoas da noite para o dia, para empregar as pessoas de uma lista dele, inclusive a lista veio pelo WhatsApp”, detalha a presidente da APAE.

Ainda de acordo com o deputado Franzé, “é dever indesviável do gestor público zelar pela dignidade de vida de todos, protegendo, sobretudo, aqueles que mais precisam. Sendo assim, considerando a importância da APAE e dos serviços por ela prestados ao longo de décadas, contamos com a sensibilidade do prefeito para a manutenção do contrato”, assinala.

