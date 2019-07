Renato Berger e Ananias Carvalho filiam-se nesta segunda ao PSD

Os ex-vereadores de Teresina, Renato Berger e Ananias Carvalho, assinam nesta segunda-feira (8), às 9h, ficha de filiação ao PSD. A solenidade ocorre no diretório do partido, localizado na zona Leste de Teresina. A chegada das lideranças na sigla faz parte do esforço do PSD em viabilizar uma chapa competitiva na busca por vagas no parlamento estadual e em lançar Georgiano Neto como candidato a prefeito de Teresina nas eleições do ano que vem.



Renato Berger e Ananias Carvalho já ocuparam vários mandatos de vereador na capital e sempre foram da base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB). No entanto, romperam politicamente com o grupo do prefeito nos últimos meses e agora tentam fortalecer o PSD. Renato Berger ocupou até ano passado a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Teresina e já presidiu a Câmara Municipal.



Renato Berger vai se filiar ao PSD - Foto: Elias Fontinele/O Dia

A chegada de ambos ao partido chegou a causar desconforto na sigla, uma vez que lideranças que já compõem o PSD entendem que podem ser prejudicadas eleitoralmente após a filiação de Ananias Carvalho e Berger. No entanto, a situação foi contornada.

Além de Georgiano Neto, o deputado federal Júlio César também participará do evento.

João Magalhães - Jornal O DIA