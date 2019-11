Processo de suspeição contra Luciano Nunes já tem relatório

O conselheiro Olavo Rebelo, relator do processo de suspeição movido pelo governador Wellington Dias (PT) junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) pedindo a suspeição de outro membro da Côrte, Luciano Nunes, entregou seu parecer, que será apreciado em Plenário quando pautado pelo presidente do colegiado, Abelardo Vilanova.

Conselheiro Luciano Nunes (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Como o presidente do TCE-PI participa do 1º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, o julgamento para deliberar sobre o relatório elaborado por Rebelo, que afirmou ter ouvido as alegações de todas as partes envolvidas no processo, só deve acontecer na próxima semana.



Olavo Rebelo (Foto: ODIA)

“Meu parecer foi liberado dentro dos prazos legais e, como está tramitando em segredo de Justiça, não posso adiantar nada quanto ao seu teor, mas ele será encaminhado ao presidente Abelardo Vilanova, que irá pautar a apreciação em Plenário”, disse o conselheiro.



Ao apresentar o pedido de suspeição de Luciano Nunes, Dias negou qualquer motivação política ou tentativa de impedir fiscalização de alguma irregularidade a sua gestão, o conselheiro, porém, disse estranhar a solicitação do governador, já que todos os seus votos no Tribunal levam em conta somente questões técnicas.





Breno Cavalcante