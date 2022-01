Rejane Dias testa positivo para COVID-19, Wellington também fica em isolamento

A deputada federal Rejane Dias testou positivo para Covid no último domingo (10). A parlamentar apresentou sintomas e após o exame constatou a contaminação, a primeira-dama estadual já foi vacinada com duas doses da vacina contra Covid-19 e iniciou no domingo mesmo o isolamento para o tratamento contra a Covid-19. O Governador Wellington Dias, por ter tido contato com Rejane Dias, também ficará em isolamento nos próximos dias.



Em nota a deputada esclareceu os detalhes da contaminação.

Nota de Esclarecimento

Queridos, venho por meio desta nota comunicar que testei positivo para o Covid-19. Fiz o teste após neste domingo começar a sentir os sintomas característicos da doença viral.

No momento estou bem, com sintomas leves, isolada e em repouso total. Se Deus quiser vai dar tudo certo e em breve retornarei às atividades do mandato.

Grande abraço a todos e vamos continuar nos cuidando!





FOTO: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

