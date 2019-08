Regina Souza diz que Bolsonaro não tem postura de presidente

A vice-governadora Regina Souza (PT) avaliou a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Piauí. Ela critica o que chamou de postura incompatível com o exercício do cargo de presidente da República e afirmou que Bolsonaro mantém comportamento de militante e fala muitas asneiras.

“Eu não quero falar sobre a visita do Bolsonaro, mas ele continua como se fosse um militante, ele não se comporta como presidente da República. Um presidente não pode dizer as asneiras como ele diz”, pontuou a petista, que ainda elogiou a postura do governador Wellington Dias (PT) em ir a Parnaíba recepcionar o presidente no aeroporto.

Foto: Elias Fontenele/ O Dia

“O Wellington teve uma postura de estadista, foi lá representando o Estado do Piauí, ele tinha que receber, naquelas condições, a maior autoridade do país, que é o presidente da República”, pontuou Regina.

Ela ainda comentou que quem tem tido uma postura que contribui com o afastamento entre governo federal e governadores do Nordeste é o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, “o presidente não quer saber de ter oposição”, concluiu a vice, acrescentando elogios ao consórcio Nordeste.

“Quando você se junta, aumenta os esforços, adquire mais condições de fazer as coisas e atrair benefícios ao povo. O consórcio ia sair independentemente de governo federal”, pontuou.

Natanael Souza e João Magalhães