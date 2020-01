Regina Sousa se reúne com lideranças indígenas nesta sexta-feira (3)

A vice-governadora Regina Sousa e o presidente do Instituto de Terras do Piauí (Interpi), Chico Lucas, participam, nesta sexta-feira (3), de reunião com lideranças indígenas de Piripiri. O objetivo é discutir a compra pelo Governo do Estado de uma área para as mais de 300 famílias de índios tabajaras que há anos reivindicam terras para morar e trabalhar. O encontro será às 9h, na casa do cacique Vitor, na comunidade Canto da Várzea, na zona rural do município.

Regina Sousa informa que no mês de outubro de 2019 esteve em Piripiri, na casa do cacique José Guilherme, conversando com lideranças indígenas e ficou acertado que eles iriam procurar uma área para abrigar as famílias que vivem na zona urbana do município e na localidade Canto da Várzea. “ Índio não gosta de viver na zona urbana e como a cidade cresceu, eles acabaram ficando na zona urbana”, diz a vice-governadora. Ela acrescenta que o governo vai resolver a situação deles, comprando terras para acomodá-los, como já resolveu a dos índios que moram nos municípios de Queimada Nova, no sul do estado, e de Lagoa do São Francisco, na região norte.

A vice-governadora revela que os índios já encontraram uma área e que na reunião de sexta-feira, eles vão repassar informações sobre a terra que eles escolheram para acomodar as famílias que vivem na zona urbana e também na comunidade Canto da Várzea.

Regina Sousa informa que dono da área estará na reunião e que após o encontro irão conhecer a área escolhida pelas lideranças indígenas. A compra das terras será feita pelo Interpi e, por isso, o presidente o órgão, Chico Lucas, vai conversar com as lideranças e o dono da área que está à venda. “Nessa reunião, se Deus quiser, vamos resolver a situação das terras para as famílias indígenas”, disse a vice-governadora.

Da Redação