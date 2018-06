Regina Sousa diz que já atua como pré-candidata

A senadora Regina Sousa minimizou as divergências entre o PT e o governador Wellington Dias quanto aos espaços do partido na chapa majoritária. A sigla já decidiu que não abre mão da candida­tura da senadora à reeleição, como também, com relação à proporcional, sair em cha­pa pura. No entanto, as duas questões têm sido rebatidas pelos demais partidos.

Os ânimos exaltados por conta das indefinições, para Regina Sousa, são comuns e fazem parte do processo que antecede as eleições. “Essas turbulências são normais em período pré-eleitoral. Nin­guém é obrigada a definir nada com faca no pescoço. Tem que ser com conversa­ções e cada partido tem a sua estratégia. O PT tem a sua”, disse.



Em julho, PT vai fazer novo encontro para discutir assunto (Foto: Moura Alves/O Dia)



Mesmo sem a confirmação, a senadora Regina Sousa afir­mou que já está fazendo sua pré-campanha e visitando suas bases pelo interior do estado. “Eu estou trabalhan­do como se ela [a vaga] fosse minha. Estou fazendo meu trabalho como pré-candidata. Acho muito difícil ter mudan­ças de estratégia, mas é o tem­po quem vai dizer”, pontuou.

Ainda com relação à cha­pa majoritária, Regina Sousa acredita que há espaços para os partidos que reivindicam um espaço. “Cabe, desde que todo mundo se conforme com seus espaços, com os es­paços que forem destinados. Mas, algumas coisas não têm como acontecer”, ressaltou.

Em julho, o PT realizará um novo encontro com seus membros para ratificar as de­cisões anteriormente discuti­das, tanto as definições ma­joritárias como proporcional. Nesta data, já no período de convenções partidárias, o go­vernador já deverá ter anun­ciado os nomes da chapa e se os partidos sairão unidos na disputa pelas vagas na Câma­ra e Assembleia.

Ithyara Borges - Jornal O Dia