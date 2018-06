Regina diz que estão tentando desconstruir sua pré-candidatura

A senadora Regina Sousa (PT) negou, mais uma vez, as informações de que ela te­ria sido indicada para disputar outro cargo na chapa majori­tária de Wellington Dias (PT) senão o Senado. Na semana passada foi especulada a indi­cação da petista para compor a corte do Tribunal de Contas do Estado (TCE), agora, in­formações nos bastidores dão conta de que ela seria a pré-candidata a vice do governa­dor.

Mas, todas as hipóteses fo­ram descartadas por Regina Sousa, que voltou a reafirmar sua presença na disputa por uma das cadeiras no Senado. Para a parlamentar, as infor­mações veiculadas sobre sua participação no pleito são ten­tativas de descontruir sua pré-candidatura.



Principal pedido do PT a Wellington Dias é o lançamento de Regina Sousa à reeleição (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Não vi ninguém do PT de­fendendo isso [indicação de vice-governadora]. Todo dia tem uma possibilidade, todo dia tem uma fofoca. Eu acho, inclusive, que é para descons­truir minha candidatura de se­nadora, mas ela continua. Está mantida. Já fui para o TCE, já fui vice e já não fui candidata”, disse Regina Sousa.

O nome da senadora Regi­na Sousa já foi aprovado pelos membros do partido para ten­tar o novo mandato e dentro do PT a candidatura da petista já é uma questão fechada, mas o espaço na segunda vaga da chapa majoritária ainda não foi confirmado pelo governa­dor Wellington Dias. O anún­cio oficial dos nomes que irão compor o grupo só deve acon­tecer no final do mês.

Ithyara Borges - Jornal O Dia