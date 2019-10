Regina defende consenso para escolha do candidato do PT em 2020

A vice-governadora Regina Sousa voltou a defender a necessidade de um consenso na escolha do candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores para as eleições de 2020 em Teresina. Segundo ela, apesar da tradição de disputas internas, a sigla sairá fortalecida caso ocorra um consenso entre os deputados Fábio Novo e Franzé Silva, e o líder comunitário Júnior do MP3, atuais pré-candidatos.



“O PT começa sempre com essa discussão, pode ser que até apareçam mais pré-candidatos. O que estou gostando é que eles estão conversando entre si e têm tudo para chegarem a um consenso”, disse a vice-governadora.



A petista prefere não indicar o nome de sua preferência para a disputa - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Apesar de pregar o consenso, Regina avalia que uma eventual prévia para escolher o candidato oficial ainda não é descartada. “Se não chegarem a um acordo, a decisão vai ser através da prévia, no mês de abril. É o que diz o estatuto do PT”, lembrou.

Regina Sousa preferiu não declarar publicamente qual dos três nomes postos irá apoiar para ser candidato do PT a Prefeitura de Teresina.

