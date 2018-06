Recomendação do MPF para igrejas é 'precipitada', opina pastor

O pastor Nestor Mesquita, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí (Ceadepi), classificou como "precipitada" a recomendação feita pelo Ministério Público Federal para que as igrejas desta denominação abstenham-se de realizar propaganda eleitoral para candidatos nas eleições deste ano, durante cultos e demais celebrações religiosas.

A recomendação foi assinada pelo procurador regional eleitoral Alexandre Assunção e Silva, e serve como alerta também para as igrejas de outras denominações evangélicas ou mesmo para outras religiões.

O pastor Nestor Mesquita afirma que não houve declaração de apoio a nenhum pré-candidato, e opina que não há nada de errado no fato de as igrejas receberem visitas de políticos, como ocorreu em evento realizado no último sábado, num prédio da Ceadepi.

"É uma medida um tanto precipitada, por causa de visitas que estamos recebendo de alguns pré-candidatos. Mas qual é o mal que há em candidatos visitarem as igrejas ou qualquer associação? Qual é o mal? Eu não vejo proibição nenhuma. Até porque não há candidatos ainda, só pré-candidatos", afirma Nestor Mesquita.



O pastor, inclusive, é pai do suplente de deputado federal Idoneil Santana Mesquita, que é novamente pré-candidato à Câmara Federal no pleito deste ano.

"A igreja é uma sociedade que tem membros que são eleitores. Não temos o direito de votar em quem quisermos?", questiona Mesquita.

O pastor afirma, ainda, que as igrejas Assembleias de Deus no Piauí criaram um grupo que ficou responsável por "esclarecer" aos fiéis sobre a importância do voto para a sociedade. No entanto, acrescenta Nestor, não há qualquer orientação para votar em determinados candidatos.

"Numa convenção que realizamos lá no bairro Poti Velho, tomamos a decisão de criar uma especie de conselho político para visitar as igrejas e orientar. Inclusive, nós temos até um irmão que é pastor e advogado, e a missão que foi confiada a ele dentro desse conselho é simplesmente para conscientização política dos membros da igreja. Mas os membros da igreja podem votar em quem quiserem. Só isso, nada demais", afirma Nestor Mesquita.

Por outro lado, o presidente da Ceadepi afirma que não pode impedir que os pastores que forem candidatos apresentem seus nomes aos fiéis.

"Os pastores que são membros da nossa convenção podem dizer que são pré-candidatos. Agora nós não vamos é fazer propaganda", conclui o pastor.



Durante o evento realizado pela Ceadepi no último sábado (23), teria sido confirmado o apoio das Assembleias de Deus ao ex-governador Wilson Martins (PSB) e ao senador Ciro Nogueira (PP). A decisão, no entanto, gerou controvérsia entre os próprios pastores e fiéis da igreja.

João Magalhães - Jornal O Dia