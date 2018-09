RealTime Big Data mostra Jair em 1º empate técnico entre 4 candidatos

Pesquisa encomendada pela RecordTV ao instituto RealTime Big Data mostra uma disputa acirrada pelo segundo lugar da eleições presidenciais, faltando menos de um mês para a votação.

No levantamento divulgado nesta quarta-feira (12), o deputado federal Jair Bolsonaro, candidato do PSL, continua isolado na liderança com 25% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (REDE) com 11%, seguidos por Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%, e Fernando Haddad (PT), com 7%. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais e para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados.

Esse é o segundo levantamento realizado pelo instituto para a corrida presidencial de 2018. A primeira pesquisa foi divulgada em 13 de agosto, quando o percentual de eleitores indecisos e que votariam em branco ou nulo chegava a 59%.

Veja abaixo os principais resultados:

Jair Bolsonaro (PSL): passou de 21% para 25%.

Ciro Gomes (PDT): de 8% para 11%.

Marina Silva (REDE): de 11% para 11%.

Geraldo Alckmin (PSDB): de 9% para 9%.

Fernando Haddad (PT): de 6% para 7%.

Álvaro Dias (PODE): de 5% para 4%.

João Amoêdo (NOVO): de 1% para 3%.

Henrique Meirelles (MDB): de 1% para 2%.

Guilherme Boulos (PSOL): manteve 1%.

Outros candidatos: de 0% para 1%.

Nulo/Branco: de 21% para 13%.

Indecisos: de 16% para 13%.





A pesquisa RealTime Big Data foi encomendada pela RecordTV. O instituto realizou 3.200 entrevistas de 7 a 9 de setembro. A margem de erro é de 2%, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-05291/2018.



Marina venceria 2º turno enfrentando qualquer dos candidatos

Mesmo tendo permanecido com os mesmos 11% da pesquisa anterior na sondagem de primeiro turno, a presidenciável da Rede, Marina Silva, vence todos os candidatos que enfrentar num eventual segundo turno.

Haddad é o único que, percentualmente, perderia para Jair Bolsonaro no segundo turno - mas ficam empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

Todos os demais candidatos venceriam Bolsonaro no segundo turno. Mas Marina teria a maior vantagem, de 12 pontos percentuais.

Já Alckmin e Ciro ficariam à frente do candidato do PSL, mas dentro da margem de erro.

A vitória mais ampla num eventual segundo turno ocorreria num duelo entre Marina e Haddad, no qual a candidata da Rede aparece com 42%, enquanto o petista alcança apenas 23% (19 pontos percentuais de diferença).

Rejeição

O instituto RealTime Big Data também pesquisou a rejeição dos candidatos à Presidência. Bolsonaro segue como o mais rejeitado dentre todos. Em seguida aparece Guilherme Boulos, Henrique Meirellese, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Ciro Gomes.

Seguindo o ranking de rejeição, completam a lista, nesta ordem: Daciolo, Marina Silva, Amoêdo, Álvaro Dias, Vera Lúcia, Eymael e Goulart. Veja os percentuais a seguir:

R7