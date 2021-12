Reajuste dos servidores: Comissões da Assembleia aprovam 10%, plenário vota esta semana

Em reunião conjunta duas comissões da Assembleia Legislativa do Piauí, aprovaram, o projeto de lei do executivo estadual que reajusta o salários dos servidores estaduais em 10% a partir de abril do próximo ano. A matéria foi aprovada pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Fiscalização e Controle, Finanças por unanimidade e deve seguir para o plenário da casa ainda nesta quarta. Os deputados ainda aprovaram reajustes para o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, na última semana os servidores do Tribunal de Justiça do Piauí também tiveram a majoração salarial aprovada. Como manda o rito do legislativo, após o projeto ser aprovado nas comissões ele segue para o plenário para apreciação de todo o colegiado.

O deputado Francisco Limma (PT), relator do projeto, votou favoravelmente e informou que Francisco Costa (PT), após conversa com o Eexecutivo estadual, apresentou emenda para que o reajuste saltasse de 8,82% para 10% e fosse antecipada de maio para abril. Os parlamentares Ziza Carvalho (PT), João de Deus (PT) e Gessivaldo Isaías (Republicanos) elogiaram a emenda de Francisco Costa.

O deputado Marden Menezes (PSDB) e a deputada Teresa Britto (PV) votaram favoravelmente, mas defenderam que o valor do reajuste é insuficiente, não cobrindo nem as perdas inflacionárias. A parlamentar do PV defendeu que parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) deveria ir para os servidores da Educação.

Marden Menezes disse que esse aumento é uma forma de propaganda do governo estadual e que tem “recebido várias reclamações de categorias e que não se espantem os senhores governadores com a paralisação de alguns segmentos. Ontem alguns delegados entraram em contato conosco completamente insatisfeitos tanto com as condições de trabalho como com a sugestão de aumento dada pelo governador”, revelou o parlamentar.