Rafael Fonteles passa por procedimento no Sírio-Libanês para tratar hérnia

O ex-secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, foi submetido a um procedimento médico na última segunda-feira (25), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento de uma hérnia de disco. De acordo com o boletim médico, o procedimento foi bem-sucedido, mas o ex-secretário precisa fazer tratamento clínico complementar e ficar em repouso pelos próximos 75 dias.



Rafael Fonteles pediu exoneração da Secretaria de Fazenda para tratar da saúde (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O laudo é assinado pelo neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior, do Sírio-Libanês.

Rafael Fonteles viajou a São Paulo na semana passada para fazer exames e se submeter ao tratamento. Por conta da possibilidade de precisar de um período mais prolongado de repouso, preferiu pedir exoneração do cargo de secretário. O procedimento a que foi submetido é denominado de bloqueio foraminal (infiltração) guiado por tomografia.

Segundo o boletim médico, Rafael é portador de espondilodiscopatia degenerativa (desgaste da coluna cervical), também conhecida como “doença degenerativa do disco”, com volumosa hérnia discal, atingindo as vértebras C5 e C6.

Cícero Portela