Rafael Fonteles lidera em pesquisa para o governo do Estado pela primeira vez

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Estimativa, entre os dias 7 e 16 de setembro em 122 municípios, das 12 macrorregiões do Piauí e com uma amostra de 2 mil eleitores, traz o pré-candidato ao Governo do Estado, Rafael Fonteles na frente de seus possíveis concorrentes pela primeira vez. O dado foi constatado na sondagem espontânea que traz o secretário de Fazenda e coordenador do ProPiauí com 10,65% das intenções de voto dos piauienses.



Logo em seguida vem o senador Ciro Nogueira, com 8,85%, seguido por Silvio Mendes (5,4%), Wellington Dias (4,85%) e Iracema Portela (1,3%). A soma de outros nomes citados é de 2,9%. Não sabe/não opina tem 50,5%. Aqueles que disseram votar em nenhum, branco ou nulo é de 15,55%.

Já na sondagem estimulada, Fonteles fica em segundo (18,35%), atrás do senador Ciro Nogueira que pontuou 21,35%. O ranking segue com Silvio Mendes em terceiro lugar (17,5%), João Vicente Claudino (6.6%), Iracema Portela (5,7%) e Gessy Fonseca (2,15%). Nenhum/branco/nulo teve 14,75%. Não sabe/não opina ficou com 13,6%.

Quando perguntados se votariam em Rafael Fonteles apoiado pelo ex-presidente Lula ou Ciro Nogueira apoiado pelo presidente Bolsonaro, Rafael abre vantagem e chega a 51,4%, contra 18,25% do senador e ministro da casa Civil. A mesma pergunta é feita em confrontos com o ex-prefeito Silvio Mendes e com a deputada federal Iracema Portela. Em todos, o secretário de Fazenda pontua acima de 50%. (Detalhes no quadro abaixo)

Confronto em quem votaria (apoios Lula e Bolsonaro)

Rafael Fonteles apoiado pelo Lula – 51,4%

Ciro Nogueira apoiado pelo Bolsonaro – 18,25%

Nenhum/branco/nulo – 18,50%

Não sabe/não opina – 11,85%

Rafael Fonteles apoiado pelo Lula – 51,6%

Silvio Mendes apoiado pelo Bolsonaro – 17,85%

Nenhum/branco/nulo – 18,65

Não sabe/não opina – 11,9%

Rafael Fonteles apoiado pelo Lula – 53%

Iracema Portela apoiada pelo Bolsonaro – 11,9%

Nenhum/branco/nulo – 22,15%

Não sabe/não opina – 12,95%

Rejeição

Ciro Nogueira vence em rejeição. Pela pesquisa Estimativa, 16,1% dos eleitores pesquisados disseram não votar nele. Com metade da pontuação, Rafael Fonteles aparece em segundo (8,6%). Logo em seguida vem João Vicente Claudino com 6,45%, Gessy Fonseca (5,05%), Iracema Portela (3,7%) e Silvio Mendes (3%). Não sabe/não opina tem 30,6%. Nenhum/branco ou nulo obteve 26,5%.

Em quem não votaria para governador

Ciro Nogueira – 16,10%

Rafael Fonteles – 8,6%

João Vicente Claudino – 6,45%

Gessy Fonseca – 5,05%

Iracema Portela – 3,70%

Silvio Mendes – 3%

Não sabe/não opina – 30,6%

Nenhum/branco/nulo – 26,50%

Grau de conhecimento

A pesquisa do Instituto Estimativa também mostra que 66,4% dos eleitores piauienses ainda não conhecem o pré-candidato que deve ser apoiado pelo Governo do Estado. O mesmo item diz que apenas 7% não conhecem Ciro Nogueira, 14,4% não conhecem João Vicente Claudino, 23% Silvio Mendes, 76% no estado não conhecem Gessy Fonseca e 24% Iracema Portela. (Detalhes no quadro abaixo)

Rafael

66,40% - não conhecem

24% - conhece pouco

9,60 – conhece bem

Ciro Nogueira

7% - não conhecem

43,70% - conhece pouco

48,65% - conhece bem

João Vicente

14,40% não conhece

41,85% conhece pouco

43,75% conhece bem

Silvio Mendes

23% não conhece

36,45% conhece pouco

40,40% conhece bem

Gessy Fonseca

76% não conhece

15,70% conhece pouco

7,90% conhece bem

Iracema Portela

24% não conhece

41,15% conhece pouco

34,50% conhece bem

SENADO

No quesito intensão intenção de voto para o Senado, o governador Wellington Dias aparece como favorito. Sondagem estimulada mostra o governador com 35,2% das intenções de voto. Em segundo, vem Mão Santa com 15,75%, seguido por Silvio Mendes (10,85%), Ciro Nogueira (10,8%) e Gessy Fonseca (2,30%). Nenhum/branco/nulo obteve 16,1%. Não sabe/não opina 9%.

A espontânea também mostra o governador Wellington Dias na frente com 10,4% dos eleitores pesquisados indicando-o como preferência. Em segundo está o prefeito de Parnaíba, Mão Santa com 2,7%. Silvio Mendes vem em terceiro com 2,45% e Ciro Nogueira em quarto com 1,2%. (Detalhes no quadro abaixo)

Senado estimulada



Wellington Dias – 35,2%

Mão Santa – 15,75%

Silvio Mendes – 10,85%

Ciro Nogueira – 10,80%

Gessy Fonseca – 2,30%

Nenhum/branco/nulo – 16,1%

Não sabe/não opina – 9%

Senado espontânea

Wellington Dias – 10,4%

Mão Santa – 2,7%

Silvio Mendes – 2,45%

Ciro Nogueira – 1,2%

Outros – 2%

Não sabe/não opina – 59,95%

Nenhum/nulo/branco – 21,3%

Intenção de voto para presidente

Perguntados em quem votariam para presidente da república, os eleitores pesquisados colocam o ex-presidente Lula na frente em todos os cenários. Na espontânea, Lula tem 58,9%, contra 11,35% de Bolsonaro. Ciro Gomes pontua com 4,3%, seguido por João Doria com 0,4%. A soma de outros nomes citados é de 0,75%. Não sabe/não opina tem 18,1%. Nenhum/nulo/branco obteve 6,2%.

Já na estimulada, o ex-presidente Lula alcança 68,1%, quase seis vezes mais que Bolsonaro, que aparece em segundo lugar com 12,3%. A seguir aparecem Ciro Gomes com 7%, João Doria com 1,4%, Amoedo 0,65% e Eduardo Leite 0,15%. Nenhum/branco/nulo teve 6,25%. Não sabe/não opina 4,15%.

Espontânea para presidente

Lula – 58,90%

Bolsonaro – 11,35%

Ciro Gomes – 4,30%

João Doria – 0,40%

Outros – 0,75

Não sabe/não opina – 18,10%

Nenhum/nulo/branco – 6,20%

Estimulada para presidente

Lula – 68,1%

Bolsonaro – 12,3%

Ciro Gomes – 7%

João Doria – 1,4%

Amoedo – 0,65%

Eduardo Leite – 0,15%

Nenhum/ branco/nulo – 6,25%

Não sabe/não opina – 4,15%

Em quem não votaria para presidente

Bolsonaro – 65%

Lula – 11,1%

Ciro Gomes – 2,45%

João Doria – 1,40%

Eduardo Leite – 0,65%

Amoedo – 0,50

Não sabe/não opina – 9,6%

Nenhum/branco/nulo – 9,3%

