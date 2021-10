Rafael Fonteles inaugura obras e anuncia novos investimentos em Castelo do Piauí

O secretário de estado da Fazenda e coordenador do PRO PIAUÍ, Rafael Fonteles, visitou, nesta quinta-feira (14), representando o governador Wellington Dias, o município de Castelo do Piauí.



Rafael Fonteles e sua comitiva foram recepcionados pelo prefeito Magno Soares no portal da cidade e em seguida se deslocaram para o bairro Vila Nova para inauguração da obra de pavimentação poliédrica (calçamento).

Foto: Ascom

A caravana do PRO PIAUÍ esteve ainda no CETI Cônego Cardoso, onde fizeram o plantio de mudas de árvores em homenagem as vítimas da Covid-19, entregaram tablets para os alunos e foram autorizadas novas obras e ações, como a reforma das Unidades Escolares Francisco Sales Martins e CETI Cônego Cardoso, a implantação do Hotel Escola de Formação Cânion do Poty, a revitalização da Avenida Antonino Freire, a construção de mais uma academia popular de saúde, além da nova rodovia que liga Castelo ao Parque Ambiental do Cânion do Poty.

Foto: Ascom

O município ganhará ainda um trator e implementos agrícolas para auxiliar na agricultura familiar, perfuração de um poço tubular na comunidade Picos, uma pista de caminhada que será construída as margens da PI-115, no bairro Piçarra, além de mais calçamentos na zona urbana e estradas vicinais para a zona rural.

"Agradeço mais uma vez a atenção e compromisso do governador Welington Dias e do coordenador do PRO PIAUÍ, Rafael Fonteles, com a cidade de Castelo do Piauí. São muitos benefícios que chegarão e que contribuirão para o desenvolvimento do nosso município e uma melhor qualidade de vida para a nossa população", disse o prefeito Magno.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!