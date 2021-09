Rafael Fonteles e Ciro Nogueira trocam farpas nas redes sociais

Governo e oposição começam a aumentar o tom das agressões com a aproximação do ano eleitoral. Durante o final de semana a oposição cumpriu uma longa agenda por municípios da região norte do estado com a presença do ministro da casa civil, Ciro Nogueira e dos pré-candidatos ao governo, Iracema Portella e Silvio Mendes.



Ciro Nogueira e Rafael Fonteles trocaram farpas nas redes sociais - Foto: O Dia

Em um vídeo ao lado de Iracema e da deputada estadual Lucy Silveira, Ciro criticou o estado das rodovias estaduais e atacou diretamente o Secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. O petista rebateu e chamou Ciro de “desesperado” e “alma angustiada”.

Chamado de “Rafinha pé de chumbo”, o Secretário Rafael Fonteles publicou nas redes sociais uma resposta contra a publicação do ministro da Casa Civil.





