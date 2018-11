Radiografias são marcadas para hospital que está com aparelho quebrado

A Unidade Integrada de Saúde do Parque Piauí, localizada na Avenida Marechal Rondon, está há várias semanas com o aparelho de raio X quebrado, conforme relatam os próprios servidores do hospital.



Ainda assim, vários pacientes continuam sendo encaminhados até a unidade para realizar exames de radiografia.

Depois de solicitarem o agendamento do exame nas unidades básicas de saúde, os pacientes precisam esperar semanas ou até meses para, enfim, realizar o raio X.

Quando chegam à Unidade Integrada do Parque Piauí, porém, são informados que o aparelho está sem funcionar, e que, por isso, precisam retornar até as UBSs para remarcar seus exame.

Em boa parte dos casos, os pacientes são pessoas que sofreram fraturas no corpo, e, portanto, estão com a mobilidade reduzida. Há também muitos idosos. Circunstâncias que tornam o problema ainda mais grave, tendo em vista que os pacientes são obrigados a se deslocar por vários quilômetros para realizar o exame, que acaba não sendo feito.

O portal O DIA apurou que mesmo com seus exames agendados para a Unidade Integrada de Saúde do Parque Piauí, os pacientes não são informados previamente que o aparelho de raio X está com defeito, e, por essa razão, deslocam-se até o hospital em vão.

"Isso é um desrespeito com a população. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Eles marcam o exame para um hospital, a gente espera por semanas e quando chega o dia somos informados que o aparelho não está funcionando há muito tempo. Por que então eles não avisam os pacientes, para que a gente não tenha que se deslocar até o hospital à toa? É um descaso sem fim", protestou uma das pacientes que precisou voltar pra casa sem fazer o exame.

Outro lado

A Fundação Municipal de Saúde encaminhou uma nota em que reconhece que o aparelho de Raio X está sem funcionar, "aguardando um cabo de aterramento que já foi solicitado à empresa responsável".

A FMS informa, ainda, que a Diretoria de Atenção Hospitalar solicitou a suspensão da marcação dos exames até que o problema seja resolvido.

Cícero Portela