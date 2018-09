Quem vai decidir é o PT, diz Pimentel sobre Miguel Corrêa e caso do Twitter

Fernando Pimentel (PT), governador de Minas Gerais, afirmou que não vai se envolver na polêmica do deputado federal e candidato ao senado Miguel Corrêa (PT).

Empresas de Corrêa são suspeitas de terem pago publicações de influenciadores digitais a favor do PT. A farsa foi descoberta no último final de semana, quando alguns famosos do Twitter, que sequer são do Piauí, começaram a elogiar o governador Wellington Dias (PT) em seus perfis no microblog.

O governador Wellington Dias foi um dos políticos petistas beneficiados por mobilização de influenciadores digitais contratados por empresa (Foto: Moura Alves / Arquivo O DIA)

Alguns dos influenciadores admitiram que estavam recebendo dinheiro para falar bem de políticos petistas, o que acabou desmascarando o esquema, que pode ser tipificado como crime eleitoral, conforme previsão expressa no artigo 24 da Resolução nº 23.551/2017.

"Ele está se explicando. Agora eu não posso mais me envolver nisso. Quem vai decidir o que fazer é o partido", disse Pimentel.

O deputado federal Odair Cunha (PT), que coordena a campanha de Pimentel, disse que não há razão para que a candidatura de Corrêa seja retirada e o episódio não deve contaminar as campanhas do governador e de Dilma Rousseff (PT), também candidata ao Senado na chapa.

"A candidatura está colocada. Compete a ele responder por ela e levá-la adiante", disse Cunha.

"O que me parece é que não há nenhum crime na conduta do parlamentar", completou.

Cunha afirmou ainda que Corrêa tem prestado as informações devidas.

FolhapressCarolina Linhares