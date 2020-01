PTC forma chapa proporcional e vai sabatinar candidatos a prefeito

Após consolidar a formação da chapa proporcional, o grupo de pré-candidatos do PTC agora trabalha para escolher quem apoiar na disputar pela Prefeitura de Teresina, no próximo mês de outubro. A sigla, presidida pelo ex-candidato a Senador Gustavo Henrique, quer realizar sabatinas com os pré-candidatos já oficializados, como forma de facilitar a escolha do apoio que será direcionado na disputa majoritária.

Gustavo Henrique articula formação de chapa majoritária para o partido em Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

“Vamos iniciar a partir de março, depois do carnaval, as sabatinas com os pré-candidatos a prefeito, aqueles que já foram oficializados. Toda semana, vamos convidar um deles para questionar e avaliar as propostas”, explicou Gustavo Henrique.

Apesar da chapa contar com nomes que fazem parte da gestão municipal, como Chico Wilson e Eduardo Aguiar, Gustavo Henrique nega que exista tendência de apoio ao candidato indicado por Firmino Filho para a disputa majoritária.

“Temos outros nomes na nossa chapa que simpatizam com outras pessoas. Já está acertado que todos vão defender suas teses, mas o que a maioria decidir vai ser seguido pelos demais”, destacou. A chapa do PTC deve contar com nomes como: Gustavo Henrique, Gerson Veloso, Eduardo Aguiar, Renildo, Chico Wilson, Agente de Saúde Rosinha, Moreirão, Socorro, Zé do Ovo, Alla Dias, Lessa, e Desterro.

Natanael Souza