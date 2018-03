PTC filia quatro suplentes de deputados nesta segunda-feira

O Partido Trabalhista Cristão promove nesta segundafeira (26), às 11h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Piauí, a filiação de quatro suplentes de deputados estaduais, sendo que três deles exercem mandatos atualmente. Henrique Rebelo, Antônio Félix, Francis Lopes e Tererê chegam ao partido após saírem do PT, PSD, PRP e PSDB, respectivamente.

Dos quatro, apenas Tererê não ocupa hoje mandato de deputado. Os demais ficam no cargo até os titulares deixarem as secretarias de Estado e retornarem às funções de deputado. Além dos suplentes de deputados, o PTC também receberá a filiação de Célia Gomes, Dra. Fátima Parentes, Professora Angelita e a Professora Nelsa.

A chegada dos novos filiados faz parte da estratégia do presidente do PTC, deputado Evaldo Gomes, de conseguir viabilizar a chapinha, coligação de pequenos partidos. O esforço é para que a o grupo de pequenas siglas eleja três deputados estaduais. Com essa articulação, Evaldo Gomes tenta repetir o feito das últimas eleições, quando seu partido conseguiu eleger deputados com baixa votação.

Em 2010, Evaldo Gomes conseguiu se eleger com 10 mil votos e em 2014, Dr. Hélio se elegeu com 12 mil votos. O deputado estadual Evaldo Gomes atua para formalizar a chapinha com o maior número de pequenos partidos. Até o momento, PMN, PTC, PC do B e PR continuam conversando na tentativa de integrar a chapinha, que é da base aliada do governador Wellington Dias (PT).

Troca de partido

Ainda em relação às mudanças de sigla neste período de janela partidária, a deputada Juliana Falcão pediu desligamento do MDB. Ela não será candidata neste ano e faz oposição ao governador Wellington Dias.

João Magalhães - Jornal O Dia