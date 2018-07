PTC defende chapinha e lança nome de pré-candidato ao Senado

O Partido Trabalhista Cristão anunciou que vai lançar o médico Marcos Vinicius, ex-prefeito de Novo Oriente, ao Senado Federal. Com o anúncio, Marcos Vinicius muda de estratégia, uma vez que até então ele era pré-candidato a deputado federal. Em reunião no final de semana, o presidente da sigla, Evaldo Gomes, também afirmou que a sigla não abre mão da chapinha na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Piauí.

“Nós recebemos o aval da presidência nacional e não abrimos mão de lançar nossos candidatos a deputados na chapinha”, afirmou o deputado, acrescentando que “Nós do PTC percebemos que é um pleito que também podemos fazer. Vimos PRB, por exemplo, pleiteando uma vaga na chapa majoritária. Porque não o PTC também entrar na disputa dentro da chapa majoritária?!”.



Marcos Vinicius é o nome para pré-candidatura majoritária (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



No entanto, a troca de candidatura de deputado federal para senador por Marcos Vinicius ocorre um mês depois do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí confirmar que o médico está inelegível, por abuso de poder econômico. Ele também enfrenta outras denúncias na Justiça, da época em que foi prefeito. Para concorrer nas eleições deste ano, precisa de uma nova decisão favorável.

Com o lançamento de Marcos Vinicius como pré-candidato ao Senado, aumenta os nomes que brigam pela segunda vaga de candidato a senador na chapa majoritária governista. Frank Aguiar, Júlio César, Regina Sousa e Marcelo Castro são lembrado pelo governador Wellington Dias para o cargo.

O PTC também anunciou que Marina Santos, esposa de Marcos Vinicius, será candidato a deputada federal.

João Magalhães - Jornal O Dia