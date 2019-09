PTB não descarta aliança com Firmino nas eleições de 2020

Em fase de preparação da sua chapa de pré-candidatos a vereadores de Teresina nas eleições municipais de 2020, o PTB não descarta a possibilidade de compor a majoritária com o grupo liderado pelo prefeito Firmino Filho (PSDB), é o que admite o deputado estadual Nerinho.



No entanto, o parlamentar afirma que esta é uma decisão a ser tomada, primeiramente, pelos correligionários que irão postular uma cadeira na Câmara de Vereadores da capital. “O que os pré-candidatos a vereadores decidirem, será o caminho que o partido irá tomar”, disse o petebista.

O próprio presidente regional do PTB, ex-senador João Vicente Claudino, por quem deve passar a decisão de uma eventual aliança, chegou a ser convidado a se filiar ao PSDB, o que foi rejeitado prontamente. O empresário é apontado como um potencial candidato à sucessão de Firmino na capital.





Deputado explica que a decisão caberá à chapa de candidatos a vereadores - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Foco em 2022

Embora isso passe pela formatação de uma chapa proporcional competitiva, Nerinho ressalta que o projeto político do partido é viabilizar João Vicente para uma candidatura ao governo do Estado em 2022, o que segundo ele, passa por um bom desempenho no pleito do próximo ano.

“Estamos buscando fortalecer o PTB para fazermos nosso dever de casa bem feito em 2020 rumando 2022, que é nosso objetivo maior [...] Ele [JVC] não deixa o cavalo passar selado”, declarou o parlamentar que, junto com o ex-senador e com a deputada Janaína Marques, vem lançando uma série de pré-candidaturas de prefeitos no interior do Piauí.

