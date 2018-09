PT vai recorrer da decisão do TSE no Supremo e Lula continua como candidato

O Partido dos Trabalhadores vai recorrer no Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de indeferir a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. A votação para deliberar sobre a situação petista, que está preso desde abril em Curitiba, aconteceu na noite de ontem (31) e seis dos sete ministros posicionaram-se pela sua inelegibilidade, conforme o entendimento do relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso.



Em conversa com a reportagem do Portal O Dia, a senadora Regina Sousa, que também é candidata a vice-governadora na chapa de Wellington Dias, disse que Lula continuará como candidato, apesar da decisão do TSE. A parlamentar classificou o posicionamento da Justiça como “parcialidade em relação ao PT e ao Lula” e disse que o indeferimento da candidatura não foi “nenhuma novidade”.

“O único que foi coerente ali foi o ministro [Edson] Fachin, que disse que um tratado internacional é para ser cumprido e a autoridade que não cumprir será punida. Os outros já estão no automático, não se importam mais com o que o mundo pensa da Justiça brasileira. Nós vamos ao Supremo sim, não vamos apenas acatar e acabou. O Lula continua como candidato”, disparou Regina Sousa, fazendo menção à liminar da ONU (Organização das Nações Unidas) que recomendou ao Estado brasileiro a garantia da manutenção dos direitos políticos do ex-presidente, incluindo que ele não fosse impedido de concorrer nas eleições.



A senadora Regina Sousa disse que Lula segue como candidato nas próximas eleições (Foto: Moura Alves/O Dia)

Segundo a decisão do TSE, o PT tem 10 dias para substituir o ex-presidente na chapa e Lula está proibido de realizar atos de campanha, incluindo a veiculação de propaganda eleitoral no rádio, na televisão e em outros meios de comunicação até que sua substituição seja feita. O PT já negou que Lula será substituído até que o Supremo tome um posicionamento e que o último recurso esteja esgotado.

“O PT só vai substituir o Lula quando não houver mais nenhum recurso. A gente quer que vejam, queremos mostrar para o mundo a parcialidade do Judiciário brasileiro. Vamos fazer muita movimentação, campanhas nas redes sociais e ver até onde a Justiça vai”, pontuou Regina Sousa.

Por meio de nota, o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores classificou a decisão do TSE de “violência contra os direitos de Lula e do povo que quer elegê-lo presidente da República”. Na página oficial do partido, o PT divulgou o vídeo do primeiro programa eleitoral de Lula acompanhado da legenda “o vídeo de Lula que Barroso não quer que o Brasil assista”, mencionando o relator do processo no TSE.

"Herdeiro político"

Algumas alas petistas já colocam o vice de Lula, Fernando Haddad, como “herdeiro político” do ex-presidente e o melhor nome para substitui-lo caso ele não possa figurar como candidato. Desde o início da campanha, Haddad tem representado o ex-presidente a frente da chapa petista, mas o principal receio do partido, no momento, é que o ex-prefeito de São Paulo não consiga ter todo o reconhecimento nacional que Lula possui e que isso acabe prejudicando seu desempenho como candidato.

Maria Clara Estrêla