PT terá mais um grupo disputando presidência do diretório no Piauí

Sob o comando da deputada estadual Flora Izabel, o Movimento PT lançou candidatura própria na eleição que definirá o novo diretório da sigla no Piauí, aproveitando a passagem do líder nacional do grupo, Romênio Pereira, que também é secretário geral do diretório nacional da legenda.



“Fizemos uma análise conjuntural aqui no estado do Piauí, e também a nível de Teresina, e foi lançada a candidatura da Joseane Borges como candidata a presidente do Partido dos Trabalhadores a nível estadual [...] Ela tem um grande acúmulo partidário e com os movimentos e será nossa candidata a presidente estadual”, disse a deputada.

Joseane Borges tem um histórico de participação nos movimentos LGBT no Piauí e ocupa hoje no governo do Estado a gerência de enfrentamento à homofobia, que é vinculado a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC).



A deputada estadual petista defende a forma como a sigla escolhe as executivas - Foto: Arquivo O Dia



Na disputa pelo diretório estadual do PT, ela terá como adversários o deputado federal e atual presidente, Assis Carvalho, e o vereador Edilberto Borges, que oficializará sua candidatura na próxima sexta-feira (5), com apoio da corrente petista Democracia Socialista.

Apesar das diversas chapas, muitos segmentos petistas atentam para a necessidade de consenso na sigla, principalmente para que as disputas internas não prejudiquem o desempenho do partido nas eleições do próximo ano. Flora ressaltou a importância dessa discussão, mas ressaltou que a disputa é importante para fortalecer o caráter democrático da legenda.

“Temos que lembrar que o PT é o único partido no Brasil que tem eleições diretas para todos os níveis [...] Todos os filiados votam, é um processo altamente democrático. Não é um deputado ou a cúpula do partido que indica seu presidente e suas lideranças. Isso faz com que o debate político dentro do partido fortaleça a democracia, isso que é importante na política”, finalizou a parlamentar.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia