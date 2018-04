PT também quer chapa pura proporcional para Câmara Federal

O PT, que já declarou que vai sair em chapa pura para a disputa das vagas na Assembleia Legislativa do Piauí, também deseja sair sozinho para concorrer às cadeiras na Câmara Federal. Mas, por conta da dificuldade de alguns partidos em conseguir nomes para lançar, a presidência do partido afirmou que está aberto às negociações para formação de uma coligação.

A proposta já foi anunciada ao governador Wellington Dias (PT). “Para o PT o melhor caminho é a chapa pura [federal]. Temos 10 a 11 nomes, no entanto, os demais partidos tem dificuldades em montar chapas, com um único candidato, por exemplo. Nós temos espaço para dialogar no federal. Tenho manifestado a pré-disposição de dialogar, mesmo simpático à chapa pura”, disse o presidente do PT no Piauí, Assis Carvalho.



Deputado Assis Carvalho diz que decisão de chapa pura está pacificada no PT (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



De acordo com o deputado, Wellington Dias também reagiu tranquilamente com relação à decisão sobre a proporcional estadual. “Eu conversei com o governador e ele compreende que como mediador tem que conversar com as partes, mas ele já sabe que a nossa posição já está consolidada”, disse Assis.

“Não há ninguém, dentro do partido, militando contra. É um assunto que já está superado, resolvido entre os pré-candidatos. Chapa pura para deputado estadual é um assunto sacramentado. Se tiver muitos problemas sobre a [chapa] estadual, é possível que a federal também avance para a chapa pura e esse será um problema mais sério para os demais partidos”, completou.

Sobre a manifestação dos demais partidos da base que reivindicam uma coligação com todas as siglas, o ‘chapão’, Assis Carvalho disse que a decisão de sair em chapa pura não está mais em discussão. “Quem decide a vida do PT é o PT”, finalizou o deputado.

Ithyara Borges - Jornal O Dia