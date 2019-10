PT realiza congresso estadual com a presença de Gleisi Hoffman

Com o tema “Lula Livre”, o Partido dos Trabalhadores realiza a partir desta sexta-feira (25) o seu 7º Congresso Estadual. O evento vai homologar a recondução do deputado federal Assis Carvalho à presidência do diretório estadual, após a eleição do último mês de setembro, e reunirá os 300 delegados eleitos durante a etapa municipal do Processo de Eleição Direta do partido (PED).

Ainda durante o encontro, os filiados vão discutir a atual conjuntura nacional e os rumos do partido com os dois candidatos à presidência nacional, os deputados federais Gleisi Hoffman e Paulo Teixeira.



A deputada participará do evento que deve confirmar o nome de Assis Carvalho para presidir o partido no PI - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“São duas lideranças com o conhecimento muito amplo sobre a atual conjuntura do nosso país e que vivenciam o que acontece hoje no cenário nacional e no cenário mundial. Poder contar com duas lideranças dessa envergadura, enriquece muito o nosso congresso”, avalia Assis Carvalho.

Ainda durante o evento, os filiados vão discutir estratégias para a próxima eleição, na capital e no interior do estado. Para 2020, a meta do PT é lançar candidatos a vereador nos 224 municípios e a prefeito e vice no maior número possível de cidades.

Natanael Souza, do Jornal O Dia