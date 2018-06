PT oficializa pré-candidatura de Márcia Tiburi para o governo do Rio

A filósofa Márcia Tiburi, 48, aceitou o convite do PT para disputar o governo do Rio de Janeiro. A pré-candidatura será oficializada durante reunião do diretório regional do partido. Tiburi substitui o ex-ministro Celso Amorim, que desistiu da disputa por razões pessoais.

Ex-filiada ao PSol, Tiburi tinha dois meses no PT quando foi consultada se aceitaria a candidatura. Em entrevista à Folha de S.Paulo no início do mês, ela afirmou que era necessário submeter seu nome a processos democráticos dentro do partido e que estava empenhada com um projeto de esquerda para o estado e de conversar com a população.

"Nesse momento eu estou mais empenhada em trabalhar por uma grande frente de esquerda, comprometida com o projeto de devolver o Rio para a população. Uma eventual candidatura só faria sentido como o resultado de muito diálogo entre todos os que estão dispostos a superar preconceitos, ressentimentos e vaidades para resgatar o estado da catástrofe na qual está colocado como muitos outros estados do Brasil", afirmou.

Folhapress