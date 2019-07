PT não discute composição de vice com outro partido na capital, diz Deolindo

O vereador Deolindo Moura afirmou, nesta terça-feira (23), que o Partido dos Trabalhadores (PT) não discute a possibilidade de abrir mão de ter um candidato próprio nas eleições municipais de 2020 na capital, nem sonda uma eventual composição como vice em uma chapa com outro partido da ala de oposição ao prefeito Firmino Filho (PSDB).



“Observando as oposições, o PT é o partido que faz o contraponto há mais tempo e de forma mais incisiva com os seus parlamentares aqui na Câmara Municipal, nesta e em outra épocas, e acima de qualquer coisa, é um partido que tem nomes para essa disputa, então nesse sentido, nada além disso vem sendo discutido que não seja a candidatura própria”, disse o parlamentar.



O parlamentar cita que o PT tem bons nomes que podem representar a sigla - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar da declaração acerca da importância petista na ala de oposição e considerar este como o ‘momento ideal’ para uma candidatura do partido, até mesmo para fortalecer sua chapa proporcional de vereadores, Deolindo ressalta o respeito por todos os pré-candidatos deste bloco que tentam se viabilizar na disputa e acredita que, em caso de segundo turno, possam formar uma coalizão. “A tendência é que venham a se juntar”, pontua.

Hoje, dois nomes são apontados como prováveis candidatos do PT nas eleições do próximo ano à Prefeitura de Teresina, o vereador Edilberto Borges, o Dudu, e o deputado estadual Franzé Silva. Entre os partidos mais próximos à sigla estão PL, MDB e PSD, que trabalham as pré-candidaturas de Fábio Abreu, Dr Pessoa e Georgiano Neto, respectivamente.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia